Кадар: Лацио до сих пор является фаворитом нашей пары

Центральный защитник киевского "Динамо" Тамаш Кадар - о грядущей игре с "Лацио".

- "Лацио" - жесткий соперник, одна из лучших команд в Италии, с топ-игроками в составе. Как и в Риме, в Киеве нас ждет тяжелая встреча. Конечно, на выезде мы достигли хорошего результата, но впереди еще 90 минут, в течение которых мы снова должны бороться на поле, быть максимально сконцентрированными и, надеюсь, при поддержке наших болельщиков получим хороший результат и пройдем в следующую стадию.

- Два забитых на выезде мяча позволяют с оптимизмом ждать ответный матч?



- Всегда хорошо играть на выезде в первом матче, ведь если удается забить - автоматически становишься лидером. Но мне кажется, что в нашей паре до сих пор фаворитом является "Лацио". Повторюсь, результат первого матча действительно комфортный, но дома мы должны играть так, будто счет 0:0. Все игроки должны выходить на поле с чистыми головами, без мыслей о выездном результате, делать то же, что и в Риме.