Морозов: Шахтер ни в чем не уступил Роме

Заслуженный тренер Украины Сергей Морозов - об игре "Рома" - "Шахтёр".

- Атака "Шахтера" выглядела более тускло, чем в предыдущих матчах, - отметил Морозов. - Возможно, из-за того что тренер "Ромы", учтя ошибки харьковского матча, усилил оборону. Помните, на первых минутах очень жестко – коленом в бедро – встретили Марлоса? Думаю, это был не случайный эпизод, а уже программа действий, предупреждение – играть будем только так. Потом эта тягомотина с задержками возврата мяча. Делегат матча даже удалил одного бол-боя за откровенное затягивание времени. Преимущество в контроле мяча, в инициативе было за "Шахтером". Но этой инициативой команда не воспользовалась. Хотя с физическими кондициями, на мой взгляд, все было в порядке: чтобы 60% контролировать мяч, открываться, нужна хорошая готовность. Идея ведь была какая – за счет контроля мяча не позволять "Роме" проводить позиционные атаки. И если бы не этот гол на 52-й минуте, матч вполне мог закончиться вничью, что "горняков" бы устроило.

Команды играли с минимумом моментов. У "Шахтера" был шанс, которым, увы, не воспользовался Феррейра. Хорошо ведь отобрал мяч у защитника. Гандикап был метра полтора – вбегай в штрафную и подставляй корпус! И тогда на месте Ордеца, получившего удаление за фол на Джеко, оказался бы итальянский защитник. Но Факундо не сориентировался.

"Шахтер" за эту ЛЧ заслужил твердую пятерку. Одержано пять побед в восьми матчах, причем все – над командами из Западной Европы. На фоне нынешнего состояния нашего чемпионата "горняки" очень достойно представили Украину на евроарене. А если бы чуть больше везения – они были бы в четвертьфинале. "Шахтер" ни в чем не уступил "Роме", за исключением итогового результата.