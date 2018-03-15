Иньеста: Со своим будущим определюсь до конца апреля

Лидер "Барселоны" Андрес Иньеста прокомментировал уверенную победу над "Челси" (3:0), а также признался, что ещё не знает, где проведёт следующий сезон.

- Мы не перестаём говорить о Месси. Он каждый раз становится ключевой фигурой. Это настоящая удача, что он здесь. Надеюсь, мы сможем вплотную приблизиться к победе в Лиге чемпионов. Мы сделали очередной шаг на пути к трофею.

Залог нашего успеха заключается в том, что мы все двигаемся в одном направлении. Игроки нуждаются в болельщиках, а болельщики заставляют игроков выкладываться на поле.

Я обсужу мое решение с клубом и затем сообщу вам о нем. Со своим будущим определюсь до 30 апреля. У меня всего два варианта: продолжить карьеру здесь или уйти. Я уже говорил это, когда продлевал контракт. С тех пор ничего не изменилось, - отметил Иньеста в интервью пресс-службе УЕФА.




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