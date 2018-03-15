Иньеста: Со своим будущим определюсь до конца апреля
Лидер "Барселоны" Андрес Иньеста прокомментировал уверенную победу над "Челси" (3:0), а также признался, что ещё не знает, где проведёт следующий сезон.
- Мы не перестаём говорить о Месси. Он каждый раз становится ключевой фигурой. Это настоящая удача, что он здесь. Надеюсь, мы сможем вплотную приблизиться к победе в Лиге чемпионов. Мы сделали очередной шаг на пути к трофею.
Залог нашего успеха заключается в том, что мы все двигаемся в одном направлении. Игроки нуждаются в болельщиках, а болельщики заставляют игроков выкладываться на поле.
Я обсужу мое решение с клубом и затем сообщу вам о нем. Со своим будущим определюсь до 30 апреля. У меня всего два варианта: продолжить карьеру здесь или уйти. Я уже говорил это, когда продлевал контракт. С тех пор ничего не изменилось, - отметил Иньеста в интервью пресс-службе УЕФА.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
15.03.2018 07:51
15.03.2018 09:09