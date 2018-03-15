Коренчук: Здорово, что Донбасс забил много голов

Во вторник, 13 марта, на арене "Салтовский лед" донецкий "Донбасс" разгромил "Динамо" и оформил выход в финал Украинской хоккейной лиги. По окончании матча лучший бомбардир дончан и автор первой шайбы в этом матче Илья Коренчук поделился своей оценкой минувшей игры.

"Хорошая игра была, реализовали свои моменты, да и соперник многое позволял. Здорово, что забили много голов, плохо, что пропустили два. То, что мы столько забили в первые минуты – просто стечение обстоятельств. Нам повезло, что мы забили четыре гола после четырех моментов, игра уже была сделана. Во втором периоде немного расслабились после 0:5 в первом, поэтому была некоторая несобранность, пропустили две шайбы.

В среду тренер дал нам выходной, но уже в четверг мы возобновим тренировки, чтобы достойно подготовиться к финалу, и неважно кто там будет играть против нас", - отметил Коренчук.