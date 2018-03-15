Вальверде: Матч против Челси был одним из самых трудных в сезоне
Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал уверенную победу каталонцев над "Челси" (3:0), которая позволила "сине-гранатовым" пробиться в четвертьфинал Лиги чемпионов.
- "Челси" оказал нам очень серьезное сопротивление. У них феноменальные игроки. Мы знали, что нам будет непросто. Соперник показал, как непросто играть с этой командой. Это был один из самых трудных матчей в сезоне.
Мы доминировали, как и в первом матче. Но вы могли видеть, что "Челси" представлял серьезную угрозу для нас. Нам пришлось биться до самого конца.
Иметь Месси в команде - это роскошь. Он создает опасность, решает каждый эпизод в атаке. Наша игра в нападении во многом зависит от него. Он делает каждую атаку лучше, - приводит слова Вальверде официальный сайт УЕФА.
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