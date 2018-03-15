Мюллер: Матч был очень лихорадочным

Лидер атак "Баварии" Томас Мюллер остался доволен результатом встречи в Турции (3:1), хоть по игре мюнхенцев остались некоторые вопросы.

- Матч был очень лихорадочным, обе стороны часто теряли мяч, особенно во втором тайме. В целом мы провели хороший поединок, хотя наша организация была не такой, какой мы ее себе представляли.

Если побеждаешь в Стамбуле 3:1 - это значит, что многое было сделано правильно. Мы рады, что выполнили поставленную задачу. Посмотрим, кто выпадет нам в следующем раунде, - отметил Мюллер в интервью клубной пресс-службе.

"Бешикташ" - "Бавария" 1:3 (0:1)

Голы: Тьяго Алькантара, 18 (0:1); Генюл, 46 (автогол) (0:2); Вагнер Лав, 59 (1:2); Вагнер, 84 (1:3)

"Бешикташ": Зенгин; Генюл; Арслан (Хатчинсон А., 60); Эркин; Уйсал; Озьякуп; Медель; Куарежма; Ленс (Талиска, 60); Пектемек; Вагнер Лав (Бабел, 75)

"Бавария": Ульрайх; Боатенг; Хуммельс (Зюле, 46); Рафинья; Хави Мартинес; Алаба; Тьяго Алькантара (Родригес Х., 35); Видаль; Мюллер; Рибери; Левандовски Р. (Вагнер, 68)

Предупреждения: Хатчинсон А., 64; Озьякуп, 71 - Хуммельс, 37; Боатенг, 42; Рафинья, 63




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