Куртуа: Первый гол на моей совести. Футбол
Страж ворот "Челси" Тибо Куртуа не скрывал своего разочарования после поражения в Барселоне.
- Считаю, что мы не заслуживаем вылета из Лиги чемпионов, но индивидуальные ошибки, которые мы допустили в обоих матчах, дорого нам обошлись. В первом случае я не ждал удара с такого острого угла, не успел на него среагировать и пропустил. Бесспорно, этот гол на моей совести.
"Барса" воспользовалась нашими ошибками, но если не принимать их в расчет, мы неплохо оборонялись, пытались играть в атакующий футбол, дважды попали в перекладину. "Челси" немного не повезло, но нельзя забывать про ошибки, которые дорого нам обошлись. Надо продолжать работать и выигрывать в воскресенье, - отметил Куртуа в интервью официальному сайту УЕФА.
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