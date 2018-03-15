Куртуа: Первый гол на моей совести. Футбол

Страж ворот "Челси" Тибо Куртуа не скрывал своего разочарования после поражения в Барселоне.

- Считаю, что мы не заслуживаем вылета из Лиги чемпионов, но индивидуальные ошибки, которые мы допустили в обоих матчах, дорого нам обошлись. В первом случае я не ждал удара с такого острого угла, не успел на него среагировать и пропустил. Бесспорно, этот гол на моей совести.

"Барса" воспользовалась нашими ошибками, но если не принимать их в расчет, мы неплохо оборонялись, пытались играть в атакующий футбол, дважды попали в перекладину. "Челси" немного не повезло, но нельзя забывать про ошибки, которые дорого нам обошлись. Надо продолжать работать и выигрывать в воскресенье, - отметил Куртуа в интервью официальному сайту УЕФА.


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