НБА: результаты матчей 15 марта

Четыре матча регулярного чемпионата состоялись в Национальной баскетбольной ассоциации.

Голден Стэйт - Лейкерс - 117:106 (26:23, 29:32, 34:27, 28:24)
ГС: Дюрант - 26, Янг - 18
ЛЛ: Рэндл - 22+10 подборов, Томас, Лопез - по 20

Орландо - Милуоки - 126:117 (36:20, 25:32, 30:28, 35:37)
ОМ: Симмонс - 35, Огастин - 32
МБ: Адетокунбо - 38+10 подборов, Мидллтон - 22, Бледсо - 20

Бостон - Вашингтон - 124:125 (37:23, 22:29, 21:29, 26:25, 9:9, 9:10)
БС: Моррис Маркус - 31, Розье - 21
ВУ: Бил - 34, Моррис Маркиф - 20

Сакраменто - Майами - 123:119 (24:31, 35:21, 32:27, 20:32, 12:8)
СК: Хилд - 24, Рэндольф - 22, Фокс - 20
МХ: Драгич - 33, Джонсон - 18


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