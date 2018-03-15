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НБА: результаты матчей 15 марта Четыре матча регулярного чемпионата состоялись в Национальной баскетбольной ассоциации. Голден Стэйт - Лейкерс - 117:106 (26:23, 29:32, 34:27, 28:24)

ГС: Дюрант - 26, Янг - 18

ЛЛ: Рэндл - 22+10 подборов, Томас, Лопез - по 20 Орландо - Милуоки - 126:117 (36:20, 25:32, 30:28, 35:37)

ОМ: Симмонс - 35, Огастин - 32

МБ: Адетокунбо - 38+10 подборов, Мидллтон - 22, Бледсо - 20 Бостон - Вашингтон - 124:125 (37:23, 22:29, 21:29, 26:25, 9:9, 9:10)

БС: Моррис Маркус - 31, Розье - 21

ВУ: Бил - 34, Моррис Маркиф - 20 Сакраменто - Майами - 123:119 (24:31, 35:21, 32:27, 20:32, 12:8)

СК: Хилд - 24, Рэндольф - 22, Фокс - 20

МХ: Драгич - 33, Джонсон - 18

Terrikon

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