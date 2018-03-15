НХЛ: Питтсбург уступает Рейнджерс, Нью-Джерси громит Вегас

2017-18, Чемпионат НХЛ . Игровой день 2018-03-15. Результаты всех матчей

Пять матчей регулярного чемпионата состоялись в Национальной хоккейной лиге.

"Торонто" - "Даллас" - 6:5 ПБ (2:2, 0:2, 3:1, 0:0, 1:0)

Хет-трик Джеймса ван Римсдайка помог "Торонто" обыграть "Даллас". Победной для "Кленовых листьев" стала удачная попытка Тайлера Бозака в серии буллитов. По шайбе в ворота "Старз" отправили Назим Кадри и Патрик Марло.

"Рейнджерс" - "Питтсбург" - 4:3 ОТ (0:0, 0:2, 3:1, 1:0)

"Питтсбург" не смог вернуть себе первую строку Столичного дивизиона, уступив в овертайме "Рейнджерс". Победной для хозяев площадки стала шайба Мики Зибанежада на 3-й минуте дополнительного периода. Ему же удалось перевести игру в овертайм, реализовав численное преимущество за три минуты и 7 секунд до завершения основного времени матча.

"Эдмонтон" - "Сан-Хосе" - 3:4 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 0:1)

"Сан-Хосе" закрепился на втором месте в Тихоокеанском дивизионе, обыграв в гостях "Эдмонтон". Победным для "Шаркс" стал точным бросок Томаша Хертля на 3-й минуте овертайма. Ему же удалось сравнять счет в первом периоде поединка.

"Анахайм" - "Ванкувер" - 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

32 сэйва Джона Гибсона помогли "Анахайму" обыграть "Ванкувер". Этот шатаут стал для вратаря третьим в сезоне и 15-м в карьере. Дублем в составе "Дакс" отметился Брэндон Монтур. Еще одна шайба за Эриком Чимерой.

"Вегас" - "Нью-Джерси" - 3:8 (0:2, 2:2, 1:4)

Третью победу в четырех последних матчах одержал "Нью-Джерси". "Дэвилз" забросили 8 шайб в ворота "Вегаса". Дублем в составе победителей отметился Блэйк Коулман. По шайбе на счету Тэйлора Холла, Нико Хишира, Трэвиса Зэйджака, Кайла Палмиери, Стефана Нейсена и Михаэля Грабнера.