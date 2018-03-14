Метревели: Шахтер сделал очень много в нынешнем розыгрыше ЛЧ. Футбол

Эксперты телеканалов «Футбол 1»/«Футбол 2» Михаил Метревели и Йожеф Сабо прокомментировали результат ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов «Рома» - «Шахтер» (1:0).

«Я думаю, в этом матче «Шахтер» выложился по полной, а футболисты отдали на поле все свои силы, а, может, даже больше. К сожалению, во втором тайме игра не пошла.

«Шахтер» сделал очень много в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Сегодня нужно сказать спасибо и стоя поаплодировать «горнякам» за то, что находясь в таких сложнейших условиях, команда добилась такого результата. Все матчи не может выигрывать никто: ни «Барселона», ни «Реал», - уверен Метревели.

«Честно говоря, после первого тайма я не ожидал, что «Шахтер» проиграет, - рассказал Сабо. - Вчера «Шахтеру» было под силу обыграть «Рому». Но, к сожалению, у «горняков» не было стопроцентных голевых моментов - лишь полумоменты. Я удивлен, что с такой атакой и с такими футболистами «Шахтеру» не удалось забить. «Рома» же в этом поединке искала свой момент и нашла его».


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