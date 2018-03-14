Хацкевич: Завтра мы должны сыграть за имя клуба, за город Киев. Футбол

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции накануне ответного матча 1/8 финала Лиги Европы УЕФА против римского «Лацио».

- Какой главный вывод вы сделали после матча на «Стадио Олимпико»?
- Главный вывод – играть можно с любой командой.

- «Лацио» забил два похожих гола в результате вертикальных передач. Ранее команда Индзаги также часто использовала это оружие. Как обезопасить себя от этого козыря римлян?
- Эти моменты мы сегодня разобрали. Когда забивали первый гол, было достаточно высокое индивидуальное мастерство всех игроков, принимавших участие в атаке – начиная с центрального защитника, который отдал пас на Андерсона. Все произошло так быстро, что предъявить какие-либо претензии нашим футболистам тяжело. Второй гол стал следствием ошибки в нашей центральной линии, когда мы потеряли мяч, и соперник воспользовался этой ошибкой. Чем меньше мы будем допускать подобные ошибки в центральной зоне и чем больше будем уделять внимание атакующим футболистам «Лацио», тем проще нам будет играть в обороне.

- Вы обещали разобраться в причине потери концентрации внимания игроками на последних минутах матча в Риме, когда штанга спасла ворота «Динамо» после удара Иммобиле. К какому выводу вы пришли?
- Конечно, мы разобрали этот эпизод. В том моменте я был на стороне Дениса Гармаша, потому что когда был фол против футболиста «Лацио», соперники разыграли мяч метрах в пятнадцати от того места, где было нарушение. В первую очередь, нужно контролировать возможность быстрого розыгрыша независимо от места, в котором был фол. К тому же, мы проиграли борьбу вверху, после которого последовал сброс на Иммобиле – в этом была основная наша ошибка. Контроль быстрого розыгрыша мяча, борьба вверху и страховка наших крайних и центральных защитников, взаимодействие в обороне – вот те моменты, которые должны были предотвратить этот эпизод.

- Вчера в Риме «Шахтеру» не хватило смелости, чтобы пройти в следующий раунд. Вам этой смелости в Риме хватило, чтобы удивить «Лацио». Хватит ли ее для того, чтобы рисковать и во втором матче? Чем планируете удивлять соперника?
- Вчерашний матч «Шахтера» я не смотрел, поэтому не могу сказать, чего им не хватило. Чем мы будем удивлять? Все равно. В первую очередь нам нужно уделять внимание обороне. Говорят, что смелость города берет. Многие говорят, что в Риме мы удивили соперника. Мы хорошо подготовились к той игре, готовимся и к ответной. Завтра, при поддержке наших болельщиков, мы должны больше играть вперед и искать счастья у чужих ворот.

- Перед игрой в Риме вы говорили, что ваши игроки должны быть подобны 11 гладиаторам на поле. Кем бы вы хотели видеть их завтра на «Олимпийском»?
- Завтра мы должны играть за имя клуба, за город Киев, за свое имя. Должны выложиться на сто процентов в благодарность за ту поддержку болельщиков, которая завтра будет на «Олимпийском».

- Что должна сделать ваша команда, чтобы путевку в четвертьфинал? Ваша команда будет биться за результат?
- Завтра нам предстоит такая игра, когда нужно выживать из себя все что есть и даже больше, как в плане футбольного мастерства, так и в плане характера.

- Сегодня много говорят об Иммобиле, но в первой игре себя очень ярко проявил Фелипе Андерсон. Наверняка, ваша команда уделит ему особое внимание? Ваши защитники закроют его в импровизированную «клетку»?
- Эти два футболиста доставили нам очень много неприятностей у наших ворот в первой игре. Конечно, мы уделили внимание этим моментам, оба они – достаточно сильные индивидуально футболисты, хорошо играют на команду. Но сейчас в мире доминирует зонный футбол, персонально опекать его никто не будет. Но мы уделим особое внимание тем моментам, когда эти футболисты будут оказываться вблизи нашей штрафной. Больше внимания мы уделим плотности игры в тех зонах, где будут находиться эти футболисты.


Terrikon со ссылкой на ФК "Динамо Киев"


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