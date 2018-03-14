Футбольная ассоциация Англии высказалась относительно бойкота ЧМ-2018

Ассоциация будет противостоять любым призывам бойкотировать финал чемпионата

Футбольная ассоциация Англии высказалась относительно бойкота ЧМ-2018

Менеджеры Футбольной ассоциации Англии (FA) провели совещание по поводу участия национальной команды в чемпионате мира-2018, сообщает Daily Mail.

Несмотря на то, что никаких указаний по возможному бойкоту не поступало, в организации решили прояснить ситуацию из-за резкого ухудшения отношений между Великобританией и Россией.

Позиция FA состоит в том, что чемпионат мира-2018 не является политическим событием. Организация будет противостоять любым призывам бойкотировать турнир. Этот вопрос может быть рассмотрен, если МИД Великобритании предоставит информацию о том, что в РоSSии существует риск жизни и здоровью игроков.

Кроме того, главному тренеру сборной Англии Гарету Саутгейту рекомендовано воздержаться от комментариев по этому вопросу.

Ранее председатель комитета по иностранным делам лейбористской партии Джон Вудкок заявил, что Великобритания должна немедленно исключить возможность отправки каких-либо официальных лиц на чемпионат мира-2018. По его словам, участие сборной Англии «должно оставаться под вопросом».


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