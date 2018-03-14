Украина занимает 5 место после пятого дня "белой" Паралимпиады в Пхёнчхане

paralimpiada-2018

На зимних Паралимпийских играх-2018 в Пхёнчхане (Республика Корея) состоялся пятый медальный день. Разыграно 12 комплектов наград.

Копилка сборной Украины пополнилась бронзовой медалью Оксаны Шишковой в лыжном спринте на 1,5 км, сообщает Укринформ.

У «сине-желтых» уже 16 наград (5 золотых, 4 серебряные и 7 бронзовых) и пятое место в общекомандном зачете.

Лидирует сборная США — 8 золотых, 7 серебряных и 6 бронзовых медалей. Второй идет команда независимых паралимпийских атлетов (NPA) — 6, 7, 4, третья позиция у словаков — 6, 2, 1. четвертая у французов — 5, 5, 3.

Медали в Пхёнчхане уже завоевали представители 24 стран из 49 команд-участниц.


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