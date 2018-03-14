Олег Бойчишин: Изучаем сильные и слабые стороны Александрии. Футбол

Главный тренер «Карпат» Олег Бойчишин рассказал о подготовке команды к матчу 24-го тура против «Александрии» и вспомнил прошлый поединок львовян с «Олимпиком» (0:3).

«После домашнего поражения 0:3, заслуженного или незаслуженного, сейчас это уже не играет большой роли, мы говорили с ребятами. Чтобы справиться с таким ударом необходимо быть сильными в психологическом плане. Надеемся на то, что наши футболисты справятся с этим, что они сильны духом.

Я уже говорил, что при счете 0:1 мы пошли ва-банк. Обстоятельства на поле где-то сложились против нас. Как только команда перестроилась в игру в три защитника, через несколько минут удалили Акулинина. Стало еще труднее. Не скажу, что мы сбавили в игре, ведь до последней минуты ребята пытались выровнять ситуацию на поле и были близки к этому. Что касается двух последних пропущенных мячей, то можно сказать, что в этих эпизодах верх взяли эмоции. Мы забывали об обороне и пытались всеми силами бежать в атаку.

Изучаем и сильные, и слабые стороны «Александрии». Сейчас подробно анализируем будущего соперника. У нас нет легких игр, поэтому неизвестно как может сложиться воскресный поединок. Наша ситуация заставляет каждый матч играть на победу», — цитирует Бойчишина пресс-служба львовян.


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