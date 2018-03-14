Неплях: Хотим показать качественный футбол против Шахтера

В воскресенье «Мариуполь» в Харькове сразится с лидером Премьер-лиги - «Шахтером». Защитник приазовцев Евгений Неплях поделился своим мнением относительно предстоящей игры.

- «Шахтер» в особом представлении не нуждается. Все знают, что это за команда. Нам, прежде всего, хочется проверить свои силы в матче с таким соперником. Показать, чего мы стоим. Сильный соперник, хороший стадион, хорошее «поле». На таком газоне в этом году мы еще не играли... Постараемся показать качественный футбол.

- Во вторник «Шахтер» играл в Риме матч 1/8 Лиги чемпионов. Как ты думаешь, эта игра отразится на игре «горняков» в воскресенье?

- Выбыв из Лиги чемпионов, команда теперь сконцентрируется на Премьер-лиге и Кубке Украины. Поэтому, думаю, хуже «горняки» играть точно не будут. Наверняка, футболисты «Шахтера» будут «злыми» и еще более мотивированными. Тем интереснее будет.

- В четырех матчах этого года «Мариуполь» пропустил только один мяч. В то же время у «Шахтера» сильнейшая атака в чемпионате (54 забитых мяча), а весной «горняки» забили 16 мячей. Справится оборона «Мариуполя» с такой атакой?

- Цифры в футбол не играют. В любом случае будет тяжело. Против «Шахтера» всегда интересно играть. У них очень квалифицированная группа атаки, в которой собраны индивидуально очень сильные исполнители. Одни из лучших не только в Украине. Посмотрим, как сложится игра. Повторюсь, нам хочется себя проверить и показать.

- Ты уже достаточно опытный футболист и против «Шахтера» играл не раз. Какой матч запомнился больше всего?

- Каждый матч с «Шахтером» памятен. У них всегда сильная команда. Лидеры уходят, состав меняется, но «Шахтер» остается «Шахтером». Это команда со своим стилем, игровым почерком. Самый запоминающийся матч для меня — первый. Это был июль 2013 года. «Севастополь», за который я тогда играл, только вышел в Премьер-лигу и в матче 2-го тура принимал «Шахтер». Был молодой, волновался очень сильно. За «горняков» тогда играли Алекс Тейшейра, Дуглас Коста, Луис Адриано... У нас тоже была хорошая команда — Александр Чижов, Сергей Симоненко, Константин Ярошенко, Денис Кожанов, Виталий Виценец, Сергей Кузнецов. Мы дали бой, но пропустив в конце два мяча, проиграли — 1:3.

- «Мариуполю», который только вернулся в Премьер-лигу в этом сезоне, удалось попасть в топ-6. Сыграв вничью с «Зарей», приазовцы поднялись на 5-е место. Каковы амбиции команды в этом сезоне?

- Мы попали в первую «шестерку» не просто так. Мы заслужили это и почему нам теперь не бороться за высокие места? Мы далеко не заглядываем и сейчас в турнирную таблицу не смотрим. К тому же там такая плотность — после каждого тура все меняется. Будем идти от игры к игре, стараться набирать очки в каждом матче, в том числе и против «Шахтера». А в конце чемпионата посмотрим, где финишируем.