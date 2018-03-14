Конте: Результат первой встречи дает огромное преимущество Барселоне. Футбол

Главный тренер «Челси» Антонио Конте - об ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» (первая игра - 1:1).

«В первом матче мы сыграли очень хорошо, практически идеально. А ведь в соперниках у нас была одна из лучших команд мира. Результат первой встречи дает огромное преимущество «Барселоне». У них такая философия, что они будут играть только на победу. Мы должны выложиться по максимуму и сохранять предельную концентрацию на протяжении всей встречи.

Возможно, временами нам будет непросто, но мы должны продолжать играть компактно. Когда у нас будет мяч, игроки должны верить, что они могут забить. Нам нужно оставаться в игре, но это будет нелегко. Если хотим пройти дальше, необходимо выкладываться без остатка буквально в каждом моменте.

«Камп Ноу»? Это фантастический стадион с большим полем. Я думаю, что каждый игрок немного волнуется перед матчами такого уровня. Многие из моих футболистов никогда не играли на этом стадионе, для них это будет первый раз. Постараемся выложиться на все сто.

Я восхищаюсь Иньестой и другими воспитанниками «Барсы» – Пике, Бускетсом. Иньеста – футбольный гений, которого я люблю сравнивать с Андреа Пирло. Я не знаю, сыграет ли Андрес завтра, но в таких матчах тренерам нужны их лучшие игроки. Я не надеюсь на то, что он пропустит матч из-за травмы», – сказал Конте.