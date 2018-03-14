Лукаку: Манчестер Юнайтед должен был играть гораздо лучше. Футбол

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку прокомментировал поражение от «Севильи» (1:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Напомним, что именно бельгийский футболист стал автором единственного гола своей команды в прошедшем поединке.

«В этом матче что-то пошло не так, некоторые футболисты просто не показали своей привычной игры. Думаю, мы неплохо начали, но потом отдали сопернику контроль над ситуацией и не реализовали несколько полумоментов. Затем они забили первый гол. С этого момента мы пытались идти вперед, после чего они забили второй. Этот гол был большим ударом для нас. В конце мы продолжали давить, но этого было недостаточно.

Нам следовало сыграть гораздо лучше, и, учитывая состав, я считаю, мы должны были пройти в следующую стадию турнира. Но мы этого не заслужили, потому что были недостаточно хороши.

Многие наши игроки разочарованы и не понимают, что произошло, но сейчас нам остаётся только бороться за Кубок Англии – последний оставшийся трофей, на который мы претендуем в этом сезоне», — цитирует Лукаку Goal.