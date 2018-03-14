Валерий Федорчук: В Риге меня приняли хорошо. Футбол

Украинский полузащитник Валерий Федорчук прокомментировал свой переход в латвийскую «Ригу». Напомним, что последним местом работы игрока был «Верес», который он покинул осенью 2017-го года.

«На самом деле контракт я подписал чуть раньше, просто официальная информация появилась недавно. Были еще варианты с некоторыми клубами. Но, когда передали информацию обо мне в «Ригу», в итоге получилось, что владельцы оказались знакомы с моим агентом Шандором Варгой. Такая вот история.

В команде приняли хорошо. Как и в любом другом футбольном коллективе, наверное. Пока сейчас трудно что-то сказать, мало провел времени в коллективе. Нужно еще немного акклиматизироваться, думаю, проблем с этим быть не должно. Чувствую себя комфортно.

Сейчас у нас главный тренер - македонец и честно скажу, что основная работа заключается в выработке физического состояния. Давно таких нагрузок я не проходил. Ведь в Украине, можно где-то с иронией сказать, не столько много бегают. Видно, что главный тренер знает специфику чемпионата и его штаб целенаправленно это делает. Сезон в Латвии сейчас только начнется и продлится до ноября.

Посвящение? Здесь клуб более скромный. Я думаю, что нужно будет, наверное, и самому взять инициативу в этом плане. Но не знаю, возможно, у них есть уже какие-то такие традиции. Пока никто не подходил с таким вопросом. Но все может быть. Нужно будет готовиться», - рассказал футболист.