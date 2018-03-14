Пеллегрино попрощался с Саутгемптоном

Бывший главный тренер «Саутгемптона» Маурисио Пеллегрино подвел итоги своей работы с командой. Напомним, что в понедельник специалист был уволен из английского клуба.

«С самого начала я каждый день старался делать для клуба всё наилучшее, пытался вернуть ему гордость. В какие-то моменты мы справлялись с этим, в какие-то нет. Это был по многим причинам тяжёлый сезон.

Я благодарен клубу, руководству и болельщикам за гостеприимство и за поддержку, которую они оказывали мне на протяжении всего того времени, которое я был у руля команды. Что-то нам удалось сделать, что-то нет. Мне жаль покидать команду в такой момент, но, очевидно, когда нет результата, руководству нужно принимать кардинальные меры. Я желаю «Саутгемптону» всего наилучшего в оставшейся части сезона», — приводит слова тренера Daily Echo.

Маурисио Пеллегрино возглавил «Саутгемптон» летом 2017 года, сменил на этом посту Клода Пюэля. Наставник заключил со «святыми» соглашение, которое было рассчитано на три года, но они решили разорвать его досрочно из-за неудовлетворительных результатов команды.

После 30 туров «Саутгемптон» занимает 17-е место в таблице АПЛ, лишь на одно очко опережая идущий в зоне вылета «Кристал Пэлас».