Винченцо Монтелла: Заслуженно победили потрясающую команду

Главный тренер «Севильи» Винченцо Монтелла прокомментировал итоги ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» (2:1).

«Я чрезвычайно рад. Благодарен президенту клуба за возможность тренировать эту команду и болельщикам – за их безоговорочную поддержку.

Это особенный вечер, и я очень доволен нашей игрой. Мы здорово оборонялись и заслуженно победили потрясающую команду. По сравнению с предыдущим матчем мы сильно прибавили в защите. Мы не совершали индивидуальных ошибок, как это было в игре с «Валенсией» (0:2) в чемпионате Испании.

Бен-Йеддер решил судьбу матча. Мы ощущали поддержку наших болельщиков, а некоторые игроки в раздевалке вели себя как истинные фанаты», – приводит слова Монтеллы Football Espana.


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