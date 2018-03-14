Махарадзе: В матче с Зиркой не может быть и речи о недооценке. Футбол

Голкипер «Олимпика» Заури Махарадзе подвел небольшие итоги матча с «Карпатами» (3:0), рассказал о подготовке к игре с «Зиркой» и оценил игру новичков донецкой команды в стартовых матчах весны.

- Заури, столь уверенная по счету победа над «Карпатами» зарядила позитивом?

- Да, конечно. Мы не только получили заряд положительных эмоций, но и почувствовали уверенность в себе. Доказали, что можем играть с хорошими соперниками и добиваться в этих матчах побед. У «Карпат» хорошая команда, нам было очень непросто, несмотря на разгромный счет.

- Тем не менее, игра «Олимпика» оставила несколько вопросов, все могло сложиться иначе…

- Нам есть, над чем работать. Ошибки были, есть и будут, нужно делать выводы и стараться не повторять их в будущем. Только так команда будет расти.

- На какие ошибки указал Роман Санжар?

- Он поздравил нас с победой, сказал, что в нашей игре есть еще погрешности. Мы проведем разбор матча, и тренерский штаб расскажет, на что нужно обратить внимание.

- Какие цели для себя ставит команда во второй «шестерке»?

- В первую очередь, мы хотим сыграться, показать хорошую игру, которая придется по душе болельщикам, и побеждать в каждом матче. Кроме того, хотим доказать себе и всей Украине, что достойны большего. Вся команда «Олимпик» и каждый ее футболист.

- Впереди матч с «Зиркой». Что скажешь о предстоящей встрече?

- У нас всегда были сложные игры с «Зиркой», эта встреча не будет исключением. В их составе есть много хороших футболистов, в том числе и Макс Драченко, который играл в нашей команде. Считаю, что нас ждет интересный матч.

- Как проходит подготовка к этой игре?

- Погодные условия пока оставляют желать лучшего, хотелось бы уже перебраться на поля с натуральным покрытием. Но не все от нас зависит, пока работаем на синтетике.

- Тот факт, что команда Романа Монарева еще не побеждала в 2018 году, не расхолодит «Олимпик»?

- У нас свои задачи, мы не смотрим на проблемы соперника. В игре с «Зиркой» не может быть и речи о недооценке.

- Матчи первого этапа между «Олимпиком» и «Зиркой» получились достаточно упорными. Какие выводы, на твой взгляд, нужно сделать из тех матчей?

- У нас новая команда, поэтому те игры – уже история. С кропивничанами всегда сложно. Будем разбирать соперника, делать акцент на те матчи, которые «Зирка» провела после зимнего перерыва, ведь и у них состав несколько видоизменился.

- Как тебе игра новичков «Олимпика»? Скажи, кто из них смог себя проявить лучше других в стартовых матчах?

- Все ребята молодцы. Хочу поздравить Гену Пасича и Артема Щедрого с их первыми забитыми мячами в «Олимпике». На тренировках все новички упорно трудятся, стараются, а мы их поддерживаем. Со временем они еще больше раскроются. Мы всех хорошо приняли, все уже здорово адаптировались.