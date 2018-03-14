Двукратный чемпион мира по боксу Аргильягос совершил побег из расположения сборной Кубы

Команда находится в мексиканской Тихуане

Двукратный чемпион мира по боксу Аргильягос совершил побег из расположения сборной Кубы
Йоаннис Аргильягос
Фото: http://forum.ykt.ru

Двукратный чемпион мира по боксу среди любителей в категории до 49 кг кубинец Йоаннис Аргильягос совершил побег из стана своей национальной сборной, которая в эти дни находится в мексиканской Тихуане на квалификационных соревнованиях к Играм Центральной Америки и Карибского бассейна-2018. Об этом сообщает "Газета.ру".

Близкие к оргкомитету турнира источники объявили, что 21-летний спортсмен в понедельник не явился на обязательную церемонию взвешивания и не был допущен к соревнованиям.

Информацию о демарше одного из своих лучших боксеров уже подтвердили в Национальном институте спорта, физического воспитания и отдыха Кубы.


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