Полиция Греции объяснила, почему Саввиди остался на свободе. Футбол
Союз полицейских служащих города Салоники выступил со специальным заявлением, в котором они назвали причины, побудившие стражей порядка не задерживать президента футбольного клуба ПАОК, роSSийского предпринимателя Ивана Саввиди.
По словам работников правоохранительных органов, они опасались массовых беспорядков, которые могли бы за этим последовать. Напомним, что на воскресном футбольном матче ПАОК - АЕК в Салониках хозяева поля открыли счет, но судья не засчитал гол, поскольку решил, что один из футболистов находился в офсайде. Возмущенные болельщики ПАОКа и Саввиди выбежали на поле, протестуя против решения судьи.
Ранее Иван Саввиди извинился за свое поведение во время матча чемпионата Греции против АЕКа. Соответствующее заявление президента ПАОКа было опубликовано на официальном сайте футбольного клуба.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
14.03.2018 10:33
14.03.2018 10:33