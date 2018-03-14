Полиция Греции объяснила, почему Саввиди остался на свободе. Футбол

Союз полицейских служащих города Салоники выступил со специальным заявлением, в котором они назвали причины, побудившие стражей порядка не задерживать президента футбольного клуба ПАОК, роSSийского предпринимателя Ивана Саввиди.

По словам работников правоохранительных органов, они опасались массовых беспорядков, которые могли бы за этим последовать. Напомним, что на воскресном футбольном матче ПАОК - АЕК в Салониках хозяева поля открыли счет, но судья не засчитал гол, поскольку решил, что один из футболистов находился в офсайде. Возмущенные болельщики ПАОКа и Саввиди выбежали на поле, протестуя против решения судьи.

Ранее Иван Саввиди извинился за свое поведение во время матча чемпионата Греции против АЕКа. Соответствующее заявление президента ПАОКа было опубликовано на официальном сайте футбольного клуба.