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Суперлига: Сенсация в Запорожье ЗТР-Буревестник - ЗНТУ-ЗАС - 40:36 (18:15). Б: Щербак (15), Залевский (8), Тищенко (7), Русл. Гончаров (5). Фото: ztr-handball.com З: Горига (10), Кобзий (6), Паровинчак (5), Черкащенко (4). До этого матча в чемпионатах Украины «ЗТР-Буревестник» и ЗНТУ-ЗАС между собой встречались десять раз. Во всех играх победу праздновал бронзовый призер сезона-2016/17. Не всегда эти победы были легкими, трижды был выигрыш с перевесом всего в один мяч, еще дважды преимущество «засовцев» оценивалось в три гола. В остальных случаях ЗНТУ-ЗАС забивал от пяти до тринадцати мячей больше, чем «ЗТР-Буревестник». Две игры этого сезона завершились со счетом 37:30 (ДС ЗАС) и 32:25 (ДС ЗТР). Конечно, перед отчетным матчем специалисты и любители гандбола оценивали шансы ЗНТУ-ЗАС на победу значительно выше. Ведь бронзовый призер почти полностью сохранил прошлогодний состав, да еще и набрался международного опыта, проведя четыре матча в Кубке вызова. А то, что в последнее время в команде кризис , так это дело поправимое. Однако, получилось все не так, как планировалось. Оба тренера и Вячеслав Дидушенко («ЗТР-Буревестник»), и Ростислав Ланевич (ЗНТУ-ЗАС) выставили полные составы, но игра закрутилась так, что о том, чтобы выпустить на площадку дублеров, не могло быть и речи. Практически, без замен сыграли первые номера команд. Гостям всего один раз удалось повести в счете, когда Владислав Паровинчак первым забросил мяч в ворота хозяев. Счет быстро удалось сравнять, а затем «ЗТР-Буревестник» начал уходить в отрыв, благодаря результативным действиям в атаке левого полусреднего Алексея Щербака. На 8-й минуте - 7:3, причем, пять голов забил Щербак. Поняв, что игра у Алексея пошла, партнеры стали выводить его на бросок. За матч Щербак совершил 22 броска по воротам гостей, 15 из которых оказались результативными. Ростислав Ланевич передергивал вратарей, поручал персонально играть против Щербака и разыгрывающего «ЗТР-Буревестника» Владислава Залевского. Но, кажется, что в этот момент Вячеслав Дидушенко его переиграл. Неожиданно на первые роли вышли правый полусредний Денис Тищенко и крайние игроки Илья Греблев и Иван Черевко. Они и провели результативную концовку матча. Даже уверенная игра левого полусреднего члена сборной команды Украины Дмитрия Гориги не смогла помочь его команде избежать поражения, так как ниже своих возможностей сыграли почти все остальные участники матча со стороны ЗНТУ-ЗАС. ЦСКА - Политехник - 41:22 (17:9). Ц: Плясун (10), Гурин (7), Бурденюк (6), Телишевский (6), Пилявский (5). П: Гарбар (7), Сохорович (4), Тарасенко (4). ЦСКА смог выставить на этот матч полный комплект игроков, чего давно не наблюдалось. Десять гандболистов киевской команды отметились забитыми голами. Конечно, в игре против одного из аутсайдеров чемпионата, львовского «Политехника», Владимир Леонтьев, главный тренер ЦСКА , мог позволить себе в помощь опытным игрокам отрядить молодежь, делающую первые шаги в большом гандболе. Захватив инициативу с первых минут, ЦСКА уже ее не выпускал из рук. Гостям не удалось оказать сопротивления. Особенно провальными для них оказались первые десять минут второй половины игры , которые «Политехник» проиграл со счетом 1:7. Видя, что у команды в этом матче многое получается, ЦСКА не останавливался и увеличивал разрыв в счете, пытаясь хоть как-то улучшить разницу забитых и пропущенных мячей в турнирной таблице. Донбасс - Энергетик - 38:15 (18:7). Д: Петриченко (6), Семенченко (6), Иванов (5), Беспалов (4), Иванилов (4). Э: Пучков (6), Снигур (4). Свой домашний матч «Донбасс» вновь провел в Запорожье. Николай Шарко, главный тренер клуба из Донецкого региона, предоставил возможность не сильно напрягаться проверенным бойцам, а чаще на площадку выпускал тех, кто имеет мало игровой практики. Выиграв первую половину первого тайма со счетом 8:4, «Донбасс» усилил натиск во второй пятнадцатиминутке, и уже после первого тайма стало ясно, кто в этом матче одержит победу. Анатолий ВЛАСОВ, Спорт-Экспресс в Украине И В Н П М О 1. ЗТР 22 18 2 2 812-461 38 2. Мотор 16 16 0 0 686-345 32 3. Донбасс 21 14 2 5 665-579 30 4. ЗНТУ-ЗАС 20 12 1 7 662-562 25 5. ЗТР-Буревестник 20 8 1 11 587-585 17 6. Портовик 19 7 1 11 510-573 15 7. ЦСКА 20 7 1 13 521-593 15 8. Политехник 21 2 0 19 436-771 4 9. Энергетик 19 1 0 18 360-760 2 Очередные матчи. 14 марта : ЦСКА - ЗТР-Буревестник, Донбасс - ЗНТУ-ЗАС, Политехник - Портовик, Энергетик - ЗТР.

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