Шахтер и Мариуполь рассудит Козык. Футбол

В 24-м туре Украинской Премьер-лиги "Мариуполь" сыграет с "Шахтером". Матч состоится 18-го марта в Харькове на ОСК "Металлист". Начало игры в 17:00. Поединок будет транслировать канал "Футбол 1".

Комитет арбитров ФФУ доверил судить этот матч следующей бригаде судей:

Арбитр — Ярослав Козык (Мукачево)

Ассистенты — Александр Корнийко (Миргород), Владимир Высоцкий (Запорожье)

Четвертый арбитр — Дмитрий Бондаренко (Одесса)

Наблюдатель арбитража — Виктор Дердо (Черноморск)

Ярослав Козык родился 3-го ноября 1980 года в Мукачево (Закарпатская область). Обслуживает матчи Премьер-лиги с 2010 года. Арбитр ФИФА с 2013 года. В нынешнем сезоне Ярослав судил 8 игр: 38 предупреждений, 5 пенальти. В том числе Козык работал на играх с участием "Мариуполя" и "Шахтера":

"Ворскла" - "Шахтер" - 0:3 (5 предупреждений)

"Зирка" - "Мариуполь" - 0:3 (2 предупреждений).