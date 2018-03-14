Шахтер и Мариуполь рассудит Козык. Футбол
В 24-м туре Украинской Премьер-лиги "Мариуполь" сыграет с "Шахтером". Матч состоится 18-го марта в Харькове на ОСК "Металлист". Начало игры в 17:00. Поединок будет транслировать канал "Футбол 1".
Комитет арбитров ФФУ доверил судить этот матч следующей бригаде судей:
Арбитр — Ярослав Козык (Мукачево)
Ассистенты — Александр Корнийко (Миргород), Владимир Высоцкий (Запорожье)
Четвертый арбитр — Дмитрий Бондаренко (Одесса)
Наблюдатель арбитража — Виктор Дердо (Черноморск)
Ярослав Козык родился 3-го ноября 1980 года в Мукачево (Закарпатская область). Обслуживает матчи Премьер-лиги с 2010 года. Арбитр ФИФА с 2013 года. В нынешнем сезоне Ярослав судил 8 игр: 38 предупреждений, 5 пенальти. В том числе Козык работал на играх с участием "Мариуполя" и "Шахтера":
"Ворскла" - "Шахтер" - 0:3 (5 предупреждений)
"Зирка" - "Мариуполь" - 0:3 (2 предупреждений).
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