Сергей Игнашевич: Леннарт Юханссон дает тебе этот кубок... Футбол

38-летний защитник вспомнил лиссабонский подвиг ЦСКА 13-летней давности.

- Каково это чувство после финального свистка, когда поднимаешь трофей над головой?

- Это эйфория. Сейчас уже очень тяжело описать словами то чувство, но это чувство абсолютного удовлетворения от того, чем ты занимался, что ты делал. Сразу вспоминаешь свои детские мечты, потому что только в детстве мы смотрим, как большие футболисты поднимают кубки, и в тот момент мы не ставим перед собой такие цели, а просто мечтаем.

И тут твоя мечта осуществляется. Леннарт Юханссон дает тебе этот кубок, ты его поднимаешь над головой и понимаешь, что так до тебя делал и [Паоло] Мальдини, и [Франко] Барези, другие великие футболисты, а сейчас ты на их месте так же поднимаешь еврокубок. Естественно после в голову лезут разные мысли. От того, чтобы просто сразу закончить карьеру после этого матча [смеется], до того, чтобы вновь оказаться в такой ситуации.