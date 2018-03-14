Виллиан: мы приехали сюда бороться. Футбол

Хавбек "Челси" Виллиан в данный момент демонстрирует великолепную форму - на его счету пять голов в последних пяти матчах. Бразилец хочет продолжить эту серию и во встрече с "Барселоной".

"Конечно, я доволен своей формой в данный момент, и я доволен голами, которые забил, - говорит Виллиан, которого цитирует клубная пресс-служба. - Но я хочу еще больше, и команда хочет большего. Мы приехали сюда бороться, и конечно, мы уважаем "Барселону", у них потрясающие футболисты, и это крупный клуб, но и "Челси" - серьезный клуб. Завтра мы должны сделать свою работу идеально, чтобы пройти в следующий раунд. Мы знаем, что тут огромное поле, и нам необходимо держаться вместе и стараться изо всех сил, чтобы не пропустить, более того, нам нужно организовывать контратаки".