Сеуканд: Думаю, в этом сезоне смогли порадовать болельщиков

По окончании третьей игры полуфинальной серии Украинской хоккейной лиги, в которой харьковское "Динамо" уступило "Донбассу", наставник харьковчан Александр Сеуканд поздравил дончан с выходом в финал.

"Команда, с которой мы играли сегодня, была сильнее на протяжении всего сезона, и в этой серии, в частности. Я хочу поздравить "Донбасс" с выходом в финал. Свою команду я поблагодарил за непростой сезон. Есть светлые пятна, будем работать дальше.

Всегда надо стремиться к высшим достижениям, останавливаться нельзя – в спорте вообще никогда нельзя останавливаться. Уже надо думать о следующем сезоне, этот для нас выдался тяжелым, у нас было ограниченное количество игроков, и сегодня это сказалось. Многие ребята больные, травмированные, но команда билась. Думаю, в этом сезоне смогли порадовать болельщиков – это самое главное, именно для них мы играем.

В Харькове особенные болельщики, они нас поддерживают на протяжении всего сезона, даже когда мы неудачно выступаем – это дорогого стоит. Об этом я всякий раз напоминаю ребятам".