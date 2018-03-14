Конте: быть внимательными, играть очень плотно и терпеть

Главный тренер "Челси" Антонио Конте признал, что на "Камп Ноу", скорее всего, "синим" часто придется действовать без мяча, как это было на "Бридже" три недели назад. И тогда его команда успешно справилась с ситуацией и была близка к тому, чтобы получить преимущество в первом матче...

"Барселона" пытается доминировать на поле, много владеть мячом, их игроки пытаются оказаться между линиями и пробиться к воротам, - приводит слова специалиста клубная пресс-служба. - Нам нужно быть внимательными, играть очень плотно и терпеть. Без мяча играть крайне сложно. Необходимо отлично обороняться. Я повторяю, когда вы действуете с мячом, вы отлично понимаете, куда надо бежать, понимаете, что надо забивать и создавать моменты, как мы делали на "Бридже".


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