Витер: в целом показали зрелищный хоккей

на льду харьковской арены "Салтовский лед" донецкий "Донбасс" одержал третью победу над харьковским "Динамо" и вышел в финал Украинской хоккейной лиги. По окончании встречи главный тренер дончан Сергей Витер отметил зрелищность матча.

"Нам удалось многое, забили хорошие голы. В целом показали зрелищный хоккей. Мы посмотрим еще, разберем ошибки – второй период провалили, но в первой трети сыграли здорово. Зачем говорить, что мы кого-то нокаутировали? Так получилось – мы забили что создали. Все в порядке, идем дальше.

Я не скажу перед какой игрой появилось звено Захаров – Лялька – Денискин, это вынужденная мера была. Попробовали – получилось неплохо, поговорили с ребятами. Парни еще притираются, находят общий язык, общий хоккейный язык. Посмотрим дальше".

Напомним, что в этой встрече Виктор Захаров записал третий дубль в трех матчах плей-офф.