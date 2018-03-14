Витер: в целом показали зрелищный хоккей

на льду харьковской арены "Салтовский лед" донецкий "Донбасс" одержал третью победу над харьковским "Динамо" и вышел в финал Украинской хоккейной лиги. По окончании встречи главный тренер дончан Сергей Витер отметил зрелищность матча.

"Нам удалось многое, забили хорошие голы. В целом показали зрелищный хоккей. Мы посмотрим еще, разберем ошибки – второй период провалили, но в первой трети сыграли здорово. Зачем говорить, что мы кого-то нокаутировали? Так получилось – мы забили что создали. Все в порядке, идем дальше.

Я не скажу перед какой игрой появилось звено Захаров – Лялька – Денискин, это вынужденная мера была. Попробовали – получилось неплохо, поговорили с ребятами. Парни еще притираются, находят общий язык, общий хоккейный язык. Посмотрим дальше".

Напомним, что в этой встрече Виктор Захаров записал третий дубль в трех матчах плей-офф.


Terrikon со ссылкой на ХК Донбасс


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Паралимпиада-2018: Придется раскошелиться. ФутболПаралимпиада-2018: Придется раскошелиться. Футбол
Олимпийский чемпион Пхёнчхана Самуэльссон заявил об угрозах из РоSSии его убитьОлимпийский чемпион Пхёнчхана Самуэльссон заявил об угрозах из РоSSии его убить
Сегодня заслуженный мастер спорта Анна Касьянова впервые стала мамойСегодня заслуженный мастер спорта Анна Касьянова впервые стала мамой
Трагедия во Франции: 18-летний футболист умер, как АсториТрагедия во Франции: 18-летний футболист умер, как Астори
Официально: Бавария продлила контракт с Киммихом до 2023 года. ФутболОфициально: Бавария продлила контракт с Киммихом до 2023 года. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
Сергей Витер: Самое главное - команда проявила характерСергей Витер: Самое главное - команда проявила характер
Канада выиграла бронзу хоккейного турнираКанада выиграла бронзу хоккейного турнира
Мюллер: Это отличный результат с прицелом на второй матчМюллер: Это отличный результат с прицелом на второй матч
ОИ-2018: Все четвертьфинальные пары хоккейного турнираОИ-2018: Все четвертьфинальные пары хоккейного турнира
Олимпиада 2018, хоккей: первые победы Канады и ЧехииОлимпиада 2018, хоккей: первые победы Канады и Чехии
Хоккейная тренировка с высоты птичьего полётаХоккейная тренировка с высоты птичьего полёта
Двойника лидера КНДР выгнали с хоккейного матча на Олимпиаде
РоSSия и США проигрывают на старте хоккейного турнираРоSSия и США проигрывают на старте хоккейного турнира
Эмери: Показали ту игру, которую ждут от нас в Лиге чемпионовЭмери: Показали ту игру, которую ждут от нас в Лиге чемпионов
Косенко: Соперники показали нам, над чем следует работатьКосенко: Соперники показали нам, над чем следует работать
Последние новости
Подгружаем последние новости