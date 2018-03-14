Украинская лыжница Шишкова выиграла "бронзу" на Паралимпиаде-2018

Украина остается на третьем месте в медальном зачете стран-участниц.

Украинская спортсменка Оксана Шишкова завоевала четвертую медаль на зимних Паралимпийских играх в Пхенчхане.

Об этом сообщается на сайте соревнований.

Лыжница, которой на трассе помогал Виталий Казаков, финишировала в финале гонок среди спортсменов с недостатками зрения на дистанции 1,5 км с третьим результатом, отстав от второго места на полторы секунды.

Лыжные гонки среди спортсменов с недостатками зрения. Женский спринт, 1,5 км:

1. Светлана Саханенко (Беларусь) - 4:29.9

2. Михайлина Лысова (НПС) - +14.1

3. Оксана Шишкова (Украина) - +15.7

Для Оксаны это уже четвертая личная награда на этих Играх. Она уже завоевала серебро в биатлонной гонке на 6 км, потом стала второй в лыжных гонках на 15 км, а накануне выиграла биатлонную гонку на 10 км.

Напомним, в первый день Паралимпийских игр-2018 в Пхенчхане украинцы завоевали пять наград.