Моуринью: не считаю, что мы играли чересчур осторожно

Главный тренер "МЮ" Жозе Моуринью после сенсационного поражения от "Севильи" в домашнем ответном матче Лиги чемпионов остался верен себе.

"На поле было много игроков группы атаки, - приводит слова Особенного официальный сайт УЕФА. - Мы дали Лингарду и Феллайни свободу действий, позволили атаковать. Оба могли забить. Мы играли тремя форвардами. Я совсем не считаю, что мы играли чересчур осторожно.

Было ясно, что первый гол сыграет важную роль. Об этом говорил не только результат первого матча, но и характер ответной встречи. Мы старались играть агрессивно и напористо с первых минут, но забить не удалось. "Севилья" с течением времени все больше владела мячом и контролировала ход матча.

У нас были хорошие моменты для взятия ворот, но забила "Севилья". Этот мяч все изменил. Второй гол сделал нашу задачу практически неосуществимой, но я не могу сказать, что мои игроки не старались играть. С этим все было в порядке".

2017-18, Лига Чемпионов. Плей-офф. 1/8 финала.

"Манчестер Юн" - "Севилья" 1:2 (0:0)

Голы: Бен-Йедер, 74 (0:1); Бен-Йедер, 78 (0:2); Лукаку Р., 84 (1:2)


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