Ди Франческо: в конце я боялся проиграть

Наставник "Ромы" Эусебио Ди Франческо – об ответном поединке 1/8 финала с "Шахтером".

– Лучшее достижение "Ромы" в Лиге чемпионов за 10 лет – это, наверное, лично ваша победа.
– Не моя, а команды. Для ребят это был матч жизни, и в сложный момент мы добились великолепного результата. Хочу поблагодарить публику – такое тепло я чувствовал, когда еще играл.

– До встречи с "Наполи" у ваших подопечных было не так много сил?
– Мне часто говорили, что тренировки слишком сложны и ухудшают кондиции. На самом деле только теперь видно, что это было необходимо. Сейчас в порядке и физическая форма, и менталитет. Мы выиграли 5 из 6 поединков в чемпионате, и по Лиге чемпионов заметно, что команда растет.

– Почему "Рома" нервничала в первом тайме и не делалa то, чего вы хотите?
– Да, до перерыва мы действительно недорабатывали в центре поля. Мне нужно было больше качества в этой зоне, потому что "Шахтер" там силен. В конце, несмотря на то, что мы действовали хорошо, я все равно боялся проиграть. Я говорил, что важно провести качественный матч в защите. Подчеркну: Алисон – великолепный вратарь, но ему фактически ни разу не пришлось отбивать, поскольку мы отлично оборонялись.


Terrikon со ссылкой на ФК Шахтер


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