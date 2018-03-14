Бен-Йеддер: вместе с болельщиками переписали историю

Нападающего "Севильи" Виссама Бен-Йеддера, сделавшего дубль в ворота "МЮ", после игры переполняли эмоции.

"Это для тебя, "Севилья", для всех наших болельщиков и для нашей истории, - приводит слова форварда официальный сайт УЕФА . - Всех с победой! У нас прекрасная команда! Поздравляю всех, кто причастен к "Севилье". Спасибо болельщикам за колоссальную поддержку. Мы вместе переписали историю.

Знали, что матч будет трудным, ведь играли против "МЮ", против команды Моуринью. Понимали, что первый гол многое решит. Я верил в себя и знал, что забью. Это был трудный, очень упорный матч, но нам удалось забить нужные голы. Тренер просил нас верить, что все возможно. Думаю, мы заслужили это - мы здорово сыграли".