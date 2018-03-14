НХЛ: Тампа уступает, Нэшвилл догоняет, Аризона уходит с последнего места

Семь матчей регулярного чемпионата состоялись в Национальной хоккейной лиге.

2017-18, Чемпионат НХЛ. Игровой день 2018-03-14. Результаты всех матчей

"Монреаль" - "Даллас" - 4:2 (1:1, 2:1, 1:0)
Дубль Арттури Лехконена помог "Монреалю" обыграть "Даллас". По шайбе в ворота "Старз" отправили Брендан Галлахер и Никита Щербак.

"Каролина" - "Бостон" - 4:6 (0:1, 3:0, 1:5)
Первый в карьере хет-трик Давида Пастрняка принес победу "Бостону" над "Каролиной". Его вторая шайба стала для "Брюинз" победной. Кроме того, на счету форварда результативная передача.

"Тампа" - "Оттава" - 4:7 (1:3, 2:3, 1:1)
Лидер регулярного чемпионата "Тампа" проиграла на своей площадке "Оттаве", несмотря на хет-трик Джей-Ти Миллера. В составе "Сенаторс" дублем отличился Майк Хоффманн. По шайбе в ворота соперников отправили Том Пайатт, Мариан Габорик, Райан Дзингел, Эрик Карлссон и Магнус Пааярви. Лидер рейтинга бомбардиров турнира Никита Кучеров в составе "Молний" записал на свой счет 3 результативные передачи.

"Миннесота" - "Колорадо" - 1:5 (0:1, 1:1, 0:3)
"Колорадо" закрепился в зоне плей-офф Западной конференции после победы над "Миннесотой". Победу "Эвеланш" принес дубль Джей-Ти Комфера, а также шайбы Никиты Задорова и Нэйтана Маккиннона.

"Нэшвилл" - "Виннипег" - 3:1 (3:0, 0:0, 0:1)
"Нэшвилл" вторым в лиге после "Тампы" набрал 100 очков, благодаря победе над "Виннипегом". При этом Остин Уотсон и Виктор Арвидссон дважды в матче поражали ворота соперников в меньшинстве.

"Калгари" - "Эдмонтон" - 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
28 сэйвов голкипера "Калгари" Майка Смита помогли "Флеймз" обыграть "Ойлерз". В то же время вратарь "Эдмонтона" Кэм Тальбо отразил за матч 31 бросок по воротам. Победной для хозяев площадки стала шайба Джонни Годро.

"Аризона" - "Лос-Анджелес" - 4:3 ПБ (2:0, 1:1, 0:2, 0:0, 1:0)
Удачная попытка Алекса Глигоски в серии буллитов принесла победу "Аризоне" над "Лос-Анджелесом". "Койотиз"" вновь покинули последнее место в лиге, опередив "Баффало".




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