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2018-03-14
Лига чемпионов: "Рома" - "Шахтер" - 1:0
"Рома" побеждает на своем поле "Шахтер" и выходит в четвертьфинал Лиги чемпионов!
Рома - Шахтер - 1:0 (0:0)
Фото: uefa.com
Гол: Джеко, 52.
«Рома» (Рим): Алиссон, Коларов, Манолас, Фасио, Флоренци, Наингголан, Де Росси, Строотман, Дженгиз Ундер (Жерсон, 65), Перотти, Джеко (Эль-Шаарави, 89).
«Шахтер» (Донецк): Пятов, Исмаили, Ордец, Ракицкий, Бутко, Фред, Степаненко (Алан Патрик, 74), Марлос (Дентинью, 82), Тайсон, Бернард, Феррейра.
Наказания: Флоренци, 39. Манолас, 54. Степаненко, 71. Фред, 76. Феррейра, 80 (предупреждения). Ордец, 79 (удаление).
Судьи: Ундиано Мальенко, Алонсо, Юсте (все - Испания).
13 марта. Рим. Стадион «Олимпико».
Первый матч -
1:2.
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