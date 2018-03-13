Житель Коломыи проплыл подо льдом 61 метр и установил рекорд Украины (видео)
Сам заплыв занял не более полутора минуты.
Житель города Коломыя Ивано-Франковской области установил рекорд Украины по фридайвингу. 38-летний адвокат Алексей Гуцуляк на задержке дыхания и без гидрокостюма проплыл подо льдом 61 метр, сообщает местное издание Курс.
Сообщается, что предыдущий рекорд жителя Коломыи составлял 40 метров.
За заплывом наблюдали спасатели и эксперт национального реестра рекордов Виталий Зорин. На озере были приняты необходимые меры безопасности: через каждые 10 метров были вырублены проруби, а фридайвера подстраховали веревкой.
Сам заплыв занял не более полутора минуты.
Стоит отметить, что это не первый рекорд Алексея Гуцуляка. В 2013 году он установил мировой рекорд по самому длительному пребыванию человека без одежды под снегом продолжительностью 60 минут 8 секунд. За это достижение адвоката из Коломыи внесли в мировую Книгу Рекордов Гиннеса.
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13.03.2018 15:45