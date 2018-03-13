Ломаченко подписал контракт на бой с Линаресом

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе украинец Василий Ломаченко и чемпион мира по версии WBA в легком весе венесуэлец Хорхе Линарес поставили свои подписи под соглашением о поединке, сообщают заокеанские СМИ.

Проведение боя намечено на субботу, 12 мая. Место проведения матча - арена Madison Square Garden в Нью-Йорке.

На счету Ломаченко десять побед на профессиональном ринге, из которых восемь - нокаутом, при одном поражении. Послужной список Линареса - 44 победы (20 - нокаутом) и три поражения.

Ранее Линарес заявил, что он уверен в победе над украинцем. "Василий Ломаченко быстрый и отличный, и замечательный боец, но когда Ломаченко оденет перчатки и выйдет со мной в один ринг, то все изменится. Все будет происходить вовсе не так, как было с его предыдущими оппонентами", - сказал он.


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