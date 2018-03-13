Президент ПАОКа принес извинения всему футбольному сообществу

Президент греческого ПАОКа Иван Саввиди извинился за свое поведение во время встречи 25-го тура чемпионата Греции против АЕКа. Соответствующее заявление Саввиди опубликовано на официальном сайте футбольного клуба.

"Я хочу извиниться перед всеми болельщиками ПАОКа, всеми греческими болельщиками и перед всем мировым сообществом. Мне очень жаль, что это произошло, очевидно, что я не имел права выходить на поле. Моя эмоциональная реакция была вызвана общей негативной ситуацией, сложившейся в греческом футболе в последнее время, и всеми неприемлемыми событиями, произошедшими в матче", - говорится, в частности, в заявлении.

Ранее сообщалось, что ФИФА может отстранить Федерацию футбола Греции от участия в международных соревнованиях. Также организация осудила поведение владельца ПАОКа, роSSийского бизнесмена Ивана Саввиди, который выбежал на поле во время матча чемпионата Греции с лидером АЕКом, чтобы опротестовать решение арбитра. В конце встречи рефери при счете 0:0 не засчитал гол хозяев, и Саввиди выбежал на поле.


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