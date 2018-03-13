УХЛ: превью третьих полуфинальных поединков плей-офф

13 и 14 марта полуфинальные серии переедут в Харьков и Кременчуг.

Стоит отметить, что эти два поединка могут стать завершающими в полуфинальных сериях плей-офф УХЛ, ведь на счету у "Донбасса" и "Кременчука" по две победы над МХК "Динамо" и "Белым Барсом" соответственно.

13 марта

18:45 МХК "Динамо" – "Донбасс"

Дончане приедут в Харьков на кураже после разгромной победы над своим полуфинальным противником со счётом 9:0, что даёт донецкому клубу не только игровое, но и серьёзное моральное преимущество.

Также на настрой и игру харьковчан существенно может повлиять травма Владимира Чердака, которую он получил ещё в ходе первой встречи в Дружковке. Капитан и лидер "динамовцев" признался, что ещё не знает сможет ли помочь своей команде в третьем поединке с дончанами.

Как уже говорилось ранее - этот матч может стать последним для харьковчан в этом сезоне, так что команде Александра Сеуканда нужно собрать все силы в кулак и показать настоящий характер.

14 марта

18:45 "Кременчук" – "Белый Барс"

В Кременчуге ожидается не менее зрелищный и яркий поединок, чем команды подарили болельщикам в Белой Церкви. Обе встречи сопровождались обоюдоострой борьбой и яркими моментами, и было видно, что ни одна из команд не хотела уступать место в полуфинале.

Однако, в обоих поединках команда Александра Савицкого вырвала победу у своего противника – сначала сломив сопротивление белоцерковцев в овертайме, а потом, в нелёгком бою, одолев подопечных Константина Буценко со счётом 5:3.

Как и харьковчанам, "барсам" в этом поединке крайне необходимо брать инициативу в свои руки и любой ценой вырывать победу у "Кременчука", чтобы не потерять возможность сразиться за золотые медали чемпионата УХЛ.