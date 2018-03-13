Сборная Украины по биатлону не поедет в Тюмень

Сборная Украины по биатлону не будет принимать участие в заключительном этапе Кубка мира, который пройдет в Тюмени. Об этом сообщил министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов.

Соответствующее решение было принято после встречи с президентом Федерации биатлона Украины Владимиром Брынзаком. "Встретился с президентом Федерации биатлона Украины Владимиром Брынзаком. Обсуждали ситуацию, которая сложилась вокруг проведения последнего этапа Кубка мира по биатлону... Было принято совместное решение - сборная Украины не будет участвовать в девятом этапе Кубка мира в Тюмени", - написал, в частности, Жданов на своей странице в Facebook.

Заключительный этап Кубка мира по биатлону в Тюмени пройдет с 22 по 25 марта.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Паралимпиада-2018: Придется раскошелиться. ФутболПаралимпиада-2018: Придется раскошелиться. Футбол
Олимпийский чемпион Пхёнчхана Самуэльссон заявил об угрозах из РоSSии его убитьОлимпийский чемпион Пхёнчхана Самуэльссон заявил об угрозах из РоSSии его убить
Ливерпуль уверенно выходит в четвертьфинал Лиги чемпионовЛиверпуль уверенно выходит в четвертьфинал Лиги чемпионов
Олимпийский чемпион не поедет на этап Кубка мира в РоSSию из соображений безопасностиОлимпийский чемпион не поедет на этап Кубка мира в РоSSию из соображений безопасности
В следующем сезоне Серия А может отказаться от системы видеоассистентов. ФутболВ следующем сезоне Серия А может отказаться от системы видеоассистентов. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
Кубок Украины: Почетный трофей остается в Днепре (ВИДЕО)  Кубок Украины: Почетный трофей остается в Днепре (ВИДЕО)  
Вербич: в чемпионате Украины соперники играют жестко. ФутболВербич: в чемпионате Украины соперники играют жестко. Футбол
Лыжник Рептюх завоевал для Украины третье "золото" Паралимпиады-2018Лыжник Рептюх завоевал для Украины третье "золото" Паралимпиады-2018
Мартовские спарринги молодежных сборных УкраиныМартовские спарринги молодежных сборных Украины
Сборная Украины по биатлону стала второй в смешанной эстафете в КонтиолахтиСборная Украины по биатлону стала второй в смешанной эстафете в Контиолахти
В Пхёнчхане торжественно подняли флаг Украины перед Паралимпиадой-2018
Лучшая половина сборной Украины. ФутболЛучшая половина сборной Украины. Футбол
Чемпионат Украины: "Львы" уступили в концовке (ВИДЕО)  Чемпионат Украины: "Львы" уступили в концовке (ВИДЕО)  
Олимпийский чемпион не поедет на этап Кубка мира в РоSSию из соображений безопасностиОлимпийский чемпион не поедет на этап Кубка мира в РоSSию из соображений безопасности
Сборные Украины и Италии сыграют товарищеский матч 10 октября. ФутболСборные Украины и Италии сыграют товарищеский матч 10 октября. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости