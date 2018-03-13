Сборная Украины по биатлону не поедет в Тюмень
Сборная Украины по биатлону не будет принимать участие в заключительном этапе Кубка мира, который пройдет в Тюмени. Об этом сообщил министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов.
Соответствующее решение было принято после встречи с президентом Федерации биатлона Украины Владимиром Брынзаком. "Встретился с президентом Федерации биатлона Украины Владимиром Брынзаком. Обсуждали ситуацию, которая сложилась вокруг проведения последнего этапа Кубка мира по биатлону... Было принято совместное решение - сборная Украины не будет участвовать в девятом этапе Кубка мира в Тюмени", - написал, в частности, Жданов на своей странице в Facebook.
Заключительный этап Кубка мира по биатлону в Тюмени пройдет с 22 по 25 марта.
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13.03.2018 13:44