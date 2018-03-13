Феррейра превзошел достижение бомбардира "Динамо". Футбол

В минувшем туре Факундо Феррейра, сделав 7-й личный дубль, превзошел 40-голевой рубеж в чемпионатах Украины - 41.
 
Причем сделал это в 67-м матче, то есть быстрее, чем кто-либо, как среди футболистов «Шахтера», так и среди легионеров  из легионеров дальнего зарубежья.
Фото Феррейра превзошел достижение бомбардира "Динамо"
Факундо Феррейра. Фото: shakhtar.com
 
Прежнее клубное достижение, принадлежавшее Андрею Воробью, аргентинец превзошел на 2 игры, а рекорд бразильского форварда «Динамо» Жуниора Мораэса - на 9.
 
К слову меньше матчей на первые 40 мячей в премьер-лиге понабобилось только Виктору Леоненко (61), и столько же - 67 - Георгию Деметрадзе.
 
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ, Спорт-Экспресс в Украине
 
ИГРОКИ, БЫСТРЕЕ ВСЕХ ЗАБИВШИЕ СВОИ ПЕРВЫЕ 40 МЯЧЕЙ В ЧЕМПИОНАТАХ УКРАИНЫ
 
Матч Игрок Страна Клуб Дата Соперник Счет
 
61-й Виктор ЛЕОНЕНКО Украина Динамо 09.09.1994 Темп (д) 5:0
 
67-й Георгий ДЕМЕТРАДЗЕ Грузия Металлург Д 10.06.2004 Волынь (г) 3:1
 
67-й Факундо ФЕРРЕЙРА Аргентина Шахтер 09.03.2018 Ворскла (г) 3:0
 
68-й Максим ШАЦКИХ Узбекистан Динамо 02.11.2002 Черноморец (г) 4:1
 
69-й Андрей ВОРОБЕЙ Украина Шахтер 15.04.2001 Днепр (д) 3:1
 
75-й Иван ГЕЦКО Украина Карпаты 16.10.1999 Металлург З (г) 1:3
 
76-й ЖУНИОР МОРАЭС Бразилия Динамо 20.11.2015 Олимпик (г) 3:0
 
81-й Тимерлан ГУСЕЙНОВ Украина Черноморец 15.08.1994 Кремень (д) 3:0
 
84-й БРАНДАУ Бразилия Шахтер 23.07.2006 Кривбасс (д) 5:0
 
89-й Андрей ШЕВЧЕНКО Украина Динамо 04.06.1998 Кривбасс (д) 2:0
 
90-й Александр ГАЙДАШ Украина Таврия 15.06.1997 Нива Т (д) 2:1
 
91-й Евгений СЕЛЕЗНЕВ Украина Днепр 18.07.2010 Волынь (д) 2:0
 
94-й Генрих МХИТАРЯН Армения Шахтер 11.11.2012 Металлург Д (г) 4:0
 
96-й ЛУИС АДРИАНУ Бразилия Шахтер 16.04.2012 Заря (г) 5:1


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