Элина Свитолина покидает Индиан-Уэллс
Первая ракетка Украины Элина Свитолина не смогла выйти в четвертый круг престижного турнира WTA в американском Индиан-Уэллсе.
В матче третьего раунда она чуть менее чем за полтора часа уступила испанской теннисистке Карле Суарес-Наварро со счетом 5:7, 3:6 (отметим, что счет личных встреч между соперницами стал равным 3:3).
В конце прошлого месяца Свитолина защитила свой чемпионский титул на турнире WTA в Дубаи. В решающем поединке турнира украинская теннисистка нанесла поражение россиянке Дарье Касаткиной - 6:4, 6:0. Напомним, что в активе Свитолиной это уже вторая победа в нынешнем году. В январе украинка, занимающая четвертое место в мировом рейтинге, первенствовала на турнире в австралийском Брисбене.
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