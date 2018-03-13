Элина Свитолина покидает Индиан-Уэллс

Первая ракетка Украины Элина Свитолина не смогла выйти в четвертый круг престижного турнира WTA в американском Индиан-Уэллсе.

В матче третьего раунда она чуть менее чем за полтора часа уступила испанской теннисистке Карле Суарес-Наварро со счетом 5:7, 3:6 (отметим, что счет личных встреч между соперницами стал равным 3:3).

В конце прошлого месяца Свитолина защитила свой чемпионский титул на турнире WTA в Дубаи. В решающем поединке турнира украинская теннисистка нанесла поражение россиянке Дарье Касаткиной - 6:4, 6:0. Напомним, что в активе Свитолиной это уже вторая победа в нынешнем году. В январе украинка, занимающая четвертое место в мировом рейтинге, первенствовала на турнире в австралийском Брисбене.