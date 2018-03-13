Интер будет сегодня просматривать Бернарда и Марлоса. Футбол
По информации итальянских СМИ, спортивный директор "Интера" Пьеро Аузилио будет присутствовать на сегодняшнем матче плей-офф Лиги чемпионов между "Ромой" и "Шахтером" в Риме. Представитель миланского клуба собирается лично наблюдать за игрой двух потенциальных новичков своей команды - Бернарда и Марлоса.
Как сообщает Tuttosport, оба футболиста давно входят в сферу трансферных интересов "Интера". Марлос нужен "черно-синим" для ротации на флангах с Иваном Перишичем и Антонио Кандревой, а Бернард интересен миланскому клубу не только из-за своих футбольных качеств, но и потому, что летом бразилец станет свободным агентом.
Добавим, что генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин ранее заявил, что надеется сохранить Бернарда в донецком клубе.
"После матча с "Ромой" он будет лечить свое плечо, улетит в Бразилию, так что пока не сможет играть. Посмотрим, как решится ситуация с его контрактом. Я не утратил надежды продлить соглашение с Бернардом", - рассказал Палкин в интервью Corriere dello Sport.
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