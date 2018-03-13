Спаллетти: Интер не обладает тем мастерством, что нам приписывают. Футбол

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти - о воскресном матче Серии А с «Наполи» (0:0) и игре своей команды в нынешнем чемпионате.

«Думаю, игра получилась хорошей. Поединок удался в плане поиска своей игры, тактики и экспериментов. «Наполи» – мастеровитая команда, все говорят о методике Сарри, они в команде отлично знают друг друга. Сегодня мы и огрызались, и оказывали на них давление. Единственное, чего нельзя допускать в матчах с «Наполи», – разрывы в линиях, поскольку они прекрасно этим пользуются.

У нас были моменты забить на контратаках, некоторыми из них можно было распорядиться лучше. Когда есть правильный настрой, у нас все получается, но когда его нет, пропадает стабильность, и мне это не нравится. Нет фундамента, от которого можно было бы отталкиваться, поэтому не могу сказать, как мы будем выглядеть через неделю.

В целом нельзя сказать, что в этом сезоне мы показываем отличный футбол. Не думаю, что мы обладаем тем мастерством, что нам приписывают. Чтобы переводить игру на чужую половину, нужно быстро пасовать, причем на ограниченном пространстве. Но вместо этого в прошедшем матче мы слишком часто отдавали мяч назад вратарю. Мастеровитые команды вроде «Наполи» делают передачи на скорости, отдал – открылся. Мы пытались так делать, но зачастую теряли мяч», – рассказал Спаллетти.