"Донбасс" и "Кременчуг" рвутся в финал (ВИДЕО)  

Плей-офф

1/2 финала

ДОНБАСС - ДИНАМО - 2-0

Матч №1

Воскресенье. Белая Церковь. Ледовый стадион. "Белый Барс" - "Кременчуг" - 3:5. Опасный момент у ворот гостей. Фото: hc-bbars.com.ua

ДОНБАСС - ДИНАМО - 6:2 (1:0, 3:1, 2:1)

Голы: Захаров (Лялька, Денискин), 8:40 - 1:0. Денискин (Лялька, Игнатенко), 21:16 - 2:0. Захаров (Лялька, Денискин), 24:25 - 3:0. Чердак (Олейник), 29:53 - 3:1. Денискин (Игнатенко, Захаров), 31:48 - 4:1. Савченко (Кузьмик, Костиков). 45:22 - 5:1. Свищев (Григорьев, Ворона). 51:27 - 6:1. Поддубный (Олейник, Максименко), 57:28 - 6:2.

Вратари: Дьяченко - Гурко.

8 марта. Дружковка. ЛА «Альтаир».

К сожалению, старт матча получился далеко не праздничным - уже на старте первого периода капитан харьковчан Владимир Чердак получил болезненную травму после столкновения с бортом. Тем не менее, лучший бомбардир УХЛ и лидер «Динамо» смог вернуться на лед, однако не смог помешать дончанам открыть счет в середине периода - Виталий Лялька заметил рывок Виктора Захарова и своевременной передачей вывел своего капитана на ворота Владислава Гурко - на перерыв команды ушли при минимальном преимуществе «Донбасса».

Старт второго периода получился гораздо ударнее - уже к шестой минуте подопечные Сергея Витера еще дважды пробили Гурко, и оба раза это сделала вторая пятерка: сначала Андрей Денискин остался без опеки на пятаке, а потом он же отличной передачей за спину помог Виктору Захарову оформить дубль. Харьковчане не сдались и после трех пропущенных шайб - на экваторе второй двадцатиминутки Чердак после передачи Никиты Олейника выкатился на ворота Богдана Дьяченко и смог «распечатать» голкипера «Донбасса». На последний перерыв в матче команды, тем не менее, ушли с преимуществом дончан в три шайбы - Дениксин также оформил дубль, записав на счет второй пятерки дончан четвертую шайбу.

Заключительный отрезок встречи команды начали так, словно не было никакого перерыва - дончане продолжили обстрел ворот Гурко, однако динамовцам удалось успешно обороняться в течение семи минут - пока Иван Савченко не поразил «девятку» ворот гостей.

В середине третьего периода хозяева забросили еще - Алексей Ворона и Андрей Григорьев показали отличную игру в пас и помогли Ярославу Свищеву забросить шестую шайбу. А за две минуты до конца матча Богдан Поддубный во второй раз огорчил Дьяченко.

Матч №2

ДОНБАСС - ДИНАМО - 9:0 (2:0, 3:0, 4:0)

Голы: Мазур, 2:51 - 1:0. Захаров (Лялька), 19:43 - 2:0. Лялька (мен.) 24:57 - 3:0. Коренчук (Ворона, Григорьев), 31:25 - 4:0. Костиков (мен.), 35:37 - 5:0. Захаров (бол.) 43:29 - 6:0. Свищев (Фирсов), 49:46 - 7:0. Коваленко (Ордынский), 52:25 - 8:0. Лялька (бол., Захаров, Денискин), 55:12 - 9:0.

Вратари: Дьяченко - Гурко.

10 марта. Дружковка. ЛА «Альтаир».

«Донбасс» открыл счет уже на 3-й минуте: Вадим Мазур на пятаке переиграл Гурко. Удвоить преимущество игроки донецкого клуба смогли на последних секундах первого периода, когда Захаров с передачи Ляльки пробил голкипера «сине-белых».

Во второй двадцатиминутке «динамовцы» стали играть более осторожно, однако, это не помешало Ляльке в меньшинстве отправить третью шайбу в ворота гостей. Далее «Донбасс» только усиливал прессинг и в итоге довел счет до разгромного.

БЕЛЫЙ БАРС - КРЕМЕНЧУГ - 0-2

Матч №1

БЕЛЫЙ БАРС - КРЕМЕНЧУГ - 1:2 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)

Голы: Рубан (Сеник), 24:56 - 0:1. Даниленко (Куцевич), 54:01 - 1:1. Алексанян-Петрович (Козачук), 65:20 - 1:2.

Вратари: Люльчук - : Люльчук - Власенко

9 марта. Белая Церковь. Ледовый стадион.

Первый период запомнился зрителям отчаянной борьбой, со множеством обоюдоострых выпадов - однако отличная игра вратарей, и, в некоторой степени, невезение полевых игроков, привели к 0:0 на табло накануне первого перерыва.

На 24-й минуте матча Илья Сеник перехватил шайбу, и Антон Рубан мощным кистевым броском вывел «Кременчуг» вперед. «Белый Барс» завелся после пропущенной шайбы, однако пропустил вновь - но после видео-просмотра эпизода главный арбитр поединка отменил гол из-за высокоподнятой клюшки.

В третьем периоде «барсы» стали играть более собранно в обороне, и за 6 минут до конца игры смогли отыграться. Владислав Кучевич буквально «втащил» шайбу в зону атаки, и после небольшой неразберихи на пятаке, успешно на добивании сыграл Дмитрий Даниленко.

Едва только начался овертайм, «горожане» захватили инициативу, тем более что имели численное преимущество. Даже после окончания большинства, гости контролировали шайбу, и одна из атак стала результативной - победную шайбу в ворота Сергея Люльчука отправил Сергей Алексанян-Петрович.

Матч №2

БЕЛЫЙ БАРС - КРЕМЕНЧУГ - 3:5 (1:1, 0:2, 2:2)

Голы: Печерских (Ромащенко, Тимченко), 5:06 - 1:0. Т.Гриценко (Полищук, Горлушко), 15:58 - 1:1. Чернышенко (Карпенко, Толстушко), 25:36 - 1:2. Т.Гриценко (Черный), 34:14 - 1:3. Сеник (Т.Гриценко), 45:44 - 1:4. Грицких, 54:50 - 1:5. Разумов (Ромащенко, Грицюк), 56:54 - 2:5. Бондаренко (Разумов, Ромащенко), 59:59 - 3:5.

Вратари: Люльчук - : Люльчук - Власенко

11 марта. Белая Церковь. Ледовый стадион.

Белоцерковской команде удалось открыть счет на 5-й минуте: Даниил Печерских переиграл Виталия Власенко . Однако, сравнять цифры на табло кременчужанам удалось в том же первом периоде, когда Тимур Гриценко, выходом один на один, отправил шайбу точно между щитков Люльчука.

Во второй двадцатиминутке команды существенно увеличили скорости и накал в игре , и спустя пять минут это дало свои первые плоды - Дмитрий Чернышенко с неудобной руки поразил ворота противника и вывел команду Александра Савицкого вперед. На этом свой напор гости не ослабили, и за 4 минуты до конца второго периода Гриценко оформил дубль.

В заключительном периоде «горожане» довели свое преимущество до 5:1. Отыграть две шайбы «барсам» удалось только под конец встречи. (uhl.com.ua)