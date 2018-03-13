Маурисио Пеллегрино уволен из Саутгемптона

Главный тренер «Саутгемптона» Маурисио Пеллегрино отправлен в отставку. Английский клуб уволил аргентинского специалиста в связи с неудовлетворительными результатами команды. В официальном заявлении говорится, что вместе с Пеллегрино команду покинули и его помощники Карлос Компаньччи и Ксавье Тамарит.

Напомним, что Маурисио Пеллегрино возглавил «Саутгемптон» летом 2017 года, сменил на этом посту Клода Пюэля. Наставник заключил со «святыми» соглашение, которое было рассчитано на три года, но они решили разорвать его досрочно.

В «Саутгемптоне» Пеллегрино набирал в среднем 0,93 очка за игру. Только Харри Реднапп (0,91) и Стив Уигли (0,64) набирали меньше очков за игру в истории клуба. Последним матчем для 46-летнего аргентинца, под руководство которого «святые» выиграли лишь один из последних 17 поединков Премьер-лиги, стало выездное поражение от «Ньюкасла» со счетом 3:0.

После 30 туров «Саутгемптон» занимает 17-е место в таблице АПЛ, лишь на одно очко опережая идущий в зоне вылета «Кристал Пэлас».