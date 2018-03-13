Олег Блохин: Рома - Шахтер? Пятьдесят на пятьдесят. Футбол

В преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между Шахтером и Ромой своим мнение относительно шансов команд поделился самый успешный тренер в истории сборной Украины Олег Блохин.

- Олег Владимирович, на ваш взгляд, дает ли результат харьковского матча преимущество одной из команд?

- Нет. Как и перед первой игрой, я по прежнему не вижу фаворита в этой паре. Шахтер выиграл в Харькове, но Рома проиграла с минимальной разницей и забила гол на выезде. Так что счет 2:1 не дает особого преимущества ни одной из команд. Я считаю, что шансы Шахтера и Ромы на успех абсолютно равны – пятьдесят на пятьдесят.

В харьковском поединке Шахтер очень хорошо выглядел во втором тайме, а Рома переигрывала дончан до перерыва. Трудно делать выводы по этой игре. Не было целостной, ясной картины относительно соотношения сил. Матч прошел с переменным успехом каждой из команд.

- Шахтер в матче чемпионата отыграл с Ворсклой на очень тяжелом поле. Существует мнение, что в какой-то степени это может оказать негативное влияние при подготовке к матчу с Ромой...

- Конечно, игра на таком поле может отобрать больше сил, но я не думаю, что у Шахтера возникли с этим проблемы. Дончане одержали уверенную победу – 3:0, продолжают работать в хорошем расположении духа. У Шахтера после матча с Ворсклой было предостаточно времени, чтобы как следует восстановиться и подготовиться к важному матчу в Риме.

- В матчах группового турнира Лиги чемпионов Шахтер стабильно успешно проводил первый тайм, а после перерыва сбавлял обороты. В первой игре с Ромой, наоборот, горняки существенно прибавили после перерыва. Это можно расценивать, как хорошее функциональное состояние команды?

- Нет, я не думаю. Я бы не сказал, что Шахтер прибавил после перерыва. На мой взгляд, это не дончане прибавили, а больше Рома сбавила обороты. По непонятным мне причинам итальянская команда во втором тайме снизила командные скорости. Куда-то исчез прессинг. Не знаю, с чем это связано.

- Возможно, после успешного первого тайма римляне переоценили свои возможности и несколько снизили к себе требования?

- Не знаю. Нужно быть внутри команды, чтобы понять, что на самом деле произошло. В плане переоценки или недооценки, думаю, здесь не может быть и речи. Все-таки это плей-офф Лиги чемпионов. Все понимают, что слабых команд на этой стадии нет и для прохода дальше нужно с максимальной долей ответственности подходить к делу.

О недостаточно хорошем физическом состоянии футболистов римского клуба говорить тоже не серьезно. В Италии сезон в разгаре, все в хорошей форме. Тем более, что в последних турах чемпионата Италии команда демонстрировала хорошие результаты. Посмотрим, что Рома покажет в ответном матче с Шахтером. Повторюсь, на мой взгляд, шансы равны. От ответной игры можно ждать, чего угодно.

- Как думаете, можно ли назвать хроническую, вынужденную ротацию пар центральных защитников главным минусом горняков?

- Не могу ответить на этот вопрос. Признаюсь, что я не достаточно внимательно слежу за всеми матчами Шахтера, чтобы оценивать ситуацию с ротацией защитников. Одно могу сказать с уверенностью – тренер донецкой команды выставит на игру в Риме лучших на данный момент футболистов.

Сергей Костенюк, специально для terrikon.com