Украинские биатлонисты завоевали две золотые медали на Паралимпиаде

В активе украинской сборной уже пять наград высшей пробы.

Очередной соревновательный день на Паралимпиаде в Пхенчхане принес сборной Украины шесть медалей, в том числе два "золота".

Чемпионом Паралимпиады в гонке на 12,5 км (сидя) стал 18-летний спортсмен из Тернополя Тарас Радь. В женской сборной победу добыла Оксана Шишкова, которой не было равных в гонке на 10 км (с нарушением зрения).

В биатлоне для спортсменов с нарушениями зрения Александр Казик завоевал "серебро", Юрий Уткин - "бронзу".

Игорь Рептюх пришел вторым в биатлонной гонке на 12,5 км среди атлетов с поражением опорно-двигательного аппарата.

Людмила Ляшенко в женской биатлонной гонке на 10 км пополнила копилку сборной Украины "бронзой".

Сейчас в активе украинских паралимпийцев уже пять золотых медалей.