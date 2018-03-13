Украинские биатлонисты завоевали две золотые медали на Паралимпиаде
В активе украинской сборной уже пять наград высшей пробы.
Очередной соревновательный день на Паралимпиаде в Пхенчхане принес сборной Украины шесть медалей, в том числе два "золота".
Чемпионом Паралимпиады в гонке на 12,5 км (сидя) стал 18-летний спортсмен из Тернополя Тарас Радь. В женской сборной победу добыла Оксана Шишкова, которой не было равных в гонке на 10 км (с нарушением зрения).
В биатлоне для спортсменов с нарушениями зрения Александр Казик завоевал "серебро", Юрий Уткин - "бронзу".
Игорь Рептюх пришел вторым в биатлонной гонке на 12,5 км среди атлетов с поражением опорно-двигательного аппарата.
Людмила Ляшенко в женской биатлонной гонке на 10 км пополнила копилку сборной Украины "бронзой".
Сейчас в активе украинских паралимпийцев уже пять золотых медалей.
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13.03.2018 09:30