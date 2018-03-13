Джейми Каррагер отстранен от работы на Sky Sports. Футбол

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер, сейчас работающий экспертом на Sky Sports, отстранён от своей должности за инцидент с болельщиком «Манчестер Юнайтед» и его дочерью.

Напомним, что экс-футболист на шоссе плюнул в машину болельщика «Манчестер Юнайтед», который несколько раз догонял англичанина и дразнил его счетом матча «МЮ» и «Ливерпуля» (2:1). В машине, в которую плюнул Каррагер, находилась 14-летняя девочка.

«Мы очень серьезно относимся к этой истории и категорически осуждаем поступок Каррагера. Такое поведение значительно ниже стандартов, которых мы ждем от наших сотрудников», – говорится в заявлении Sky Sports.

Сам Джейми Каррагер позже принес извинения семье болельщика «МЮ» и английскому телеканалу.

«Это была вспышка безумия, которую мне трудно объяснить. Независимо от обстоятельств, нельзя себя так вести. Теперь я думаю: «Почему я так отреагировал?» Это часть публичной жизни. Люди говорят разные вещи, но ты не реагируешь. Это единственный раз, когда я так отреагировал, и это останется единственным разом.

Я позвонил той семье. Очевидно, они были расстроены и разочарованы прошлой ночью. Я разговаривал с девочкой. Много о чём сожалею, но, конечно, больше всего о том, что она была вовлечена в это. У меня дочь такого же возраста, и если кто-то сделал бы подобное по отношению к ней, трудно сказать, как бы я отреагировал. Всё, что могу сделать, — извиниться перед этой семьёй, если это возможно», — сказал Каррагер.